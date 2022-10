TAASKASUTUSKUNINGANNA | Monika Uldrich loob imelisi rõivaid!

Rakvere südames on kogukonnale tuttav koduste toitude pubi Kurva Kodu, mille perenaine Monika on lisaks kokkamisele loominguline ja filigraanne õmbleja. Kui päeva esimeses pooles on võimalik pubist saada toekas kõhutäis, siis pärast seda lukustab naine end ärklikorrusele õmblema kõikvõimalikest tekstiilijääkidest kleite, mantleid või jakke. Oleneb, mis tuju või ilm parasjagu on.