Kui sa pole kunagi kudunud midagi sallist keerukamat, siis siin on tööjuhend sulle! Mõnusalt lohvakas kardigan on kootud väga loovalt ja sobib selga kõigile. Klassikaline ripskude, jäme lõng, kus tulemus ei anna ennast kaua oodata, ja lihtsalt jälgitav õpetus on sulle toeks.