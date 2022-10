„MÕTTEKOHT“ | Naera terviseks – veerand tundi järjest!

„Naermiseks ei pea olema põhjust,“ kinnitab ta, et kui õppida lihtsalt niisama kõva häälega naerma, on sellest tervisele tublisti tuge. Õppima peab, sest ta on elus kohanud inimesi, kes ei oska enam naerda ning pole seda mitu aastat teinud. „Neil on see üsna keeruline,“ nendib terapeut. Naerma õppida on aga tarvis, sest selleks, et see tegevust suudaks mõjutada tervist, on vaja naerda veerand tundi järjest.