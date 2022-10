"Ühel hommikul ei tõusnud ma enam voodist, pool keha oli nagu halvatud." Kethi Uibomägi räägib esmakordselt rängast läbipõlemisest

Iseenda elu ja tervis on nimelt see, mida Kethi (33) sõnul igaüks veidigi ise kontrollida saab. Eriti oluline on see veel praegu, kui kaos valitseb terves maailmas.

Juhtunu seedimine ei tähenda energilise naise jaoks muidugi teps mitte seda, et ta istub kodus omaette, sooja pleedi all. Hoopis vastupidi. „Jaapani õpetussõna ütleb ju ka, et vitaalsuse säilitamiseks ei saa inimene kunagi pensionile minna, sest siis, kui midagi enam teha pole, sureb inimene ära,“ lagistab Kethi naerda.

Päris vaba aeg

Nii ta siis käis pärast töölepingu lõppemist esimestel õhtutel teatris ja füsioteraapias, luges raamatuid, koristas kodu, jalutas ja jooksis ning läks laulma segakoori, imestades seejuures laulmise rahustava mõju üle iseendale.