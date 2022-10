ÄRA REEDA OMA VANUST! Kuidas hoolitseda kaela ja dekoltee eest?

Mine nüüd korraks peegli ette ja uuri oma kaela ning dekolteed. Kui nahatoon on muutunud halliks ja elutuks, näha on pindmisi kortse ja pigmendilaike ning nahk on silmanähtavalt lõtvunud, tähendab see vaid üht – oled selle piirkonna hoolduse unarusse jätnud. Kutsusime appi kosmeetik Kadri Kungla-Põllu, kes aitab õiged hooldusvõtted meelde tuletada.