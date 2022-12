PILT TEEB SU PAKSUKS? Neid poseerimisnippe järgides paned ka kõige nigelama kaamera end armastama

„Ma tahan, et sa tunneksid end võimalikult hästi iga pildi peal,“ kirjutab Amore oma blogis. Fotograaf, kes ise end kurvikaks küll ei pea, rõhutab, et suuremad naised ei peaks end peitma, vaid end rohkem näitama. Mõnikord on vaja aga abi, et leida üles õiged poosid, mis seda ilu välja tooksid.