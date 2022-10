Pere- ja sünnitoetaja Ingrid Mikker: "Täiesti sobiv on võtta doulaga ühendust juba siis, kui pissid rasedustesti peale kaks triipu ja sind valdab totaalne paanika!"

Pärast keskkooli lõpetamist läks Ingrid (33) Viljandisse tantsu õppima. Sarnaselt teiste ambitsioonikate tudengitega kavatses temagi teha palju tööd, anda etendusi ja minna kindlasti end välismaale täiendama. Elu keeras aga hoopis sellesse suunda, et noor naine jäi keset ülikooliõpinguid lapseootele. „Mulle tundub, et kunstiskeenel ei mõelda varakult lapsesaamisele või pereloomisele. Mina ka otseselt ei mõelnud, aga armastus lahvatas, ja edasi käis kõik nagu välk ja pauk,“ meenutab ta.

Esimesest sünnitusest

Sama äkitselt ja tormiliselt nagu lahvatas Ingridi armumine ja rasedus, kulges ka esimene sünnitus. „Olin valmis, et see protsess võtab hästi palju aega, aga tegelikult käis kõik ootamatult kiiresti. Augusti sünd võttis aega alla nelja tunni. Selle tormakuse tõttu oli ka taastumine pikem. Läbi mõistuse tasandi on võimalik end ette valmistada – lugeda raamatuid, kuulata loenguid, käia koolitustel –, aga tegelikult ei tea esimese sünnituse puhul kunagi, mida oodata. Mina avastasin: ahaa, mul on ikkagi vaja mingite protsesside läbiseedimiseks aega, et saaks lisanduda õige meeleolu ja pehmus,“ tõdeb naine.