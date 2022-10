„USSIKEELED“ | LAS HAUGUVAD! Sa oled endale hankinud vaenlased? Palju õnne, järelikult lähed korda!

Miks aga ikkagi me nii sageli kuulujuttude objektiks osutudes koost laguneme? Miks me tunneme end süüdi, kui meile omistatakse kellegi poolt nende endi rikutud fantaasia, viha, luhtumise või mõne muu madala tunde tagajärgi?

Sest meid, naisi, on siinkandi traditsioonilises maailmakorralduses harjutatud olema alati need „head“, kes lepivad kõigega ega astu enese eest välja. Hea justkui nagu ei peakski. Kuid maailm pole nii helge koht. Ja ei saa võtta vastutust kellegi teise tumedate tundmuste eest. Need on tema, mitte sinu probleem.