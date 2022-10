„PÄÄSTJA-KANGELANE“: Vladimir Putini isikukultuse juured peituvad lühikese mehe kompleksides, kuid roomavad vere ja terrorini

Tänase sünnipäevalapse Vladimir Putini ümber on viimase aastakümne jooksul Venemaal tekkinud tõeline isikukultus. Talle „päästja-kangelase“ kuvandit luues kasutati kõige jaburamaid trikke, kuni selleni välja, et Putin tulistas uinutipüssiga väidetavalt metsikut tiigrit. Naljatamisi alanud isikukultus on hiljem aga võtnud vägagi traagilisi toone.