Mida teha, kui sõprus põhjustab südamevalu?

„Sõpruse üks suuremaid väärtusi on see, et mõlemal on õigus olla see, kes ta päriselt on, ja teadmine, et teda aktsepteeritakse sellisena, kes ta on. Igas suhtes on kummalgi poolel õigus jagatud ruumile (koos tegutsemine-otsustamine), oma isiklikule ruumile (privaatne aeg ja tegevused-otsustused). Vaid ühepoolselt kehtestatud reeglid viivad suhte enamasti tasakaalust välja, seda isegi siis, kui pealtnäha tundub kõik korras olevat,“ ütleb pereterapeut Meelike Saarna.

„Inimene on loodud väärikaks olendiks,“ rõhutab ta. „See on ka üks põhjus, miks me tahame suhetes võrdsust – selle puududes tunneme, et meie eneseväärikus saab kannatada. Tuntud soome psühholoog Tommy Hellsten on väljendanud seda nii: kui sulle ei meeldi jalajäljed näol, ära lama põrandal. Ja kui see on juhtunud, tuleb püsti tõusta. Ka enda peitmine või põgenemine (ei vasta, põiklen, häman, venitan, loksutan kurbi või kättemaksumõtteid enda sees jms) ei aita oma väärikust taastada. Ebavõrdsust kogedes tuleks sellest rääkida. Kui rääkida ausalt, sirgjooneliselt ja lugupidavas keeles, siis on lootust, et sõnum jõuab pärale ja on võimalik tekitada suuremat mõistvust ja ehk ka suhet muuta. Vastastikune ausus ja sirgjoonelisus suhetes on ühtlasi vastastikuse lugupidamise märk.“