PEAVÕRU ON NII MOODNE! Need on neli trendikamat, mis on sul sahtlis kindlasti juba olemas

Kui juukseklõpsude, puhvis patsikummide ja peavõrude kandmine lõpetati vaid mõned aastad tagasi, siis otseloomulikult on need moes jälle tagasi. Tänavu on eriti kuumad võrud. Millised neist on aga kõige moekamad ja kuidas neid siis ikkagi peaks kandma?