„MÕTTEKOHT“ | Paarisuhte argipäev: armastust saab üles ehitada alles pärast armumistunde üleminekut

„Armumistunne on ajutine, kestes mõnest kuust paari aastani. See on asjade normaalne käik, kuigi vahel inimesed ehmatavad, et tunne läks üle ja armastus sai otsas„ lausub Karmen. Armumine peabki tema sõnul vaibuma, sest see on organismile väga suur koorem. “Selle ajal on pulss laes ja vererõhk kõrge – nii pole ju võimalik pikalt elada, süda ei pea vastu,“ selgitab ta, et pärast armumist tekib nii-öelda normaalne elu tagasi.