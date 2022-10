ÄMBRITE KOLIN! Kuus näidet, kuidas Marilyn Monroe eluloofilmis on asju välja mõeldud

Oluline on rõhutada, et Andrew Dominiku lavastatud film põhineb väljamõeldud ilukirjanduslikul tekstil, mis ei vasta üks ühele Monroe elule, kuigi raamatut on nimetatud biograafiaks. Raamatu autor on ka ise öelnud, et ta on muutnud mõnda aspekti, et see sobiks tema visiooniga paremini kokku, kirjutab Glamour.