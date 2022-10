TÄNA ON ÕPETAJATE PÄEV! Ratastooli jäänud õpetaja Margit Arro õpetab lapsi oma kodust arvuti tagant

Koroonapandeemiaga kaasnenud veebiõpet on küll tuliselt kritiseeritud, kuid tegelikkuses leidub sellel ka häid külgi – tänu e-õppele on saanud võimaluse kõik need, kellele igapäevane füüsiline kooliskäimine ei sobi või pole tervise pärast võimalik. Üks nende seast on staažikas matemaatikaõpetaja Margit Arro (62).