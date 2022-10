TÄNA ON ÕPETAJATE PÄEV! Tippkitarrist Toomas Vanem õpetab Kunda lapsi pilli mängima: „Öeldakse, et 99% on tööd ja 1% annet, aga mina jagaksin selle ringi – 70/30.“

Toomas on kitarri mänginud oma 40 aastat ja mees soovib enda oskusi ning teadmisi kellelegi edasi anda. Viru-Nigula muusikakoolis on tal õpetada kuus eri vanuses last. „Igaüks neist on isesugune, ma ei saa kõigile õpetada ühe ja sama meetodiga, kõik nad on erinevad indiviidid. Pean minema nende maailmapildi sisse, kuidagi sinna mahtuma ja neid kõnetama.“ Toomas pakub enda sõnul neile raamistikku. Ta ei saa öelda, et mängigu teine nii või naa, aga ühte rõhutab õpilastele küll – harjutamise rutiin on ülimalt vajalik. „Öeldakse, et 99% on tööd ja 1% annet, aga mina jagaksin selle ringi – 70/30,“ lausub ta.