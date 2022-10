TÕELINE KREMLI ÖÖBIK: Maria Zahharova ütleb välja solvangud ja ähvardused, mida Putin ei saa

Maria Zahharova on Venemaal üks tähtsamaid välispoliitika juhtfiguure, kes on kuulsaks saanud läbi oma ande keerutada fakte nii, et nende tähendus muutub vastupidiseks. Vene Föderatsiooni välisminsteeriumi pressiesindajana oskab ta oma ütlemistega vastaseid eriti vastikult näpistada sealt, kus on kõige valusam, ähvardades ja provotseerides nii poliitikuid kui ka ajakirjanikke.