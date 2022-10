MARI-ANN KELAM: Elukutseline eestlane kutsub tipp-poliitikuid korrale

Mari-Ann Kelam (76) on sel päeval teinud mitmetunnise tööpäeva, millest tal on mõnus välja puhata oma ruumikas merelähedases eramus Viimsis. Tiibklaveril on kuhi noote, nagu kavatseks keegi kohe mängima asuda. Seintel on abikaasa Tunne Kelami (86) isa Peeter Sinki maalid, Jüri Arraku maagilised pildid ja gobelään, Mare Vindi ja Andres Toltsi teosed.