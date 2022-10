„USSIKEELED“ | „MA NUHKISIN OMA MEHE JÄREL!“: mis tingimustel on see lubatud ja kui suured on hiljem tagajärjed? Jagame valusaid õppetunde

On ka varem täheldatud, et kui elu on süngem, siis on lõbujanu elu järele suurem. Suhted teevad hulknurki ning lubadused kärisevad. Nii mõnigi meist leiab end olukorras, kus partneri telefon või arvuti on valveta ja tekib kihk end sinna sisse muukida, et saada teada, mis elu teine elab.