Lahkuminek mõjub mehele rängemalt

Põhjuseks on neurokemikaal nimega vasopressiin, mille mõjul muutub kriisiolukorras olev mees teiste meeste vastu tõrksamaks. Sama kemikaal muudab aga naised teiste naiste suhtes avatumaks. Nii juhtubki, et nad puistavad pärast lahkuminekut sõbrannadele südant, kuid mehed elavad hingevalu üksi üle ja neil on seetõttu raskem. Samuti võtavad nad oma kallimat emotsionaalse koduna. Seetõttu ei jää mehed ilma mitte üksnes armastatud naisest, vaid muutuvad hinges kodutuks. Pole siis mingi ime, et nende tervis võib lahkumineku järel alla käia – on leitud, et lahutatud meeste immuunsüsteem on nõrgem kui abielumeestel. Statistika andmeil satuvad nad ka sagedamini kui lahutatud naised haiglasse või surevad üksi.