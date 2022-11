Selgeltnägija Tene Laul õpetab küllust aktiveerima: "Kanna rahavoolu aktiveerivaid kristalle iga päev endaga kaasas. Nii lihtne see ongi."

„Minu missioon on inimesi valgustada. Räägin kosmilistest energiatest, tõlgendan neid, jagan enda visioone ja teadmisi,“ kirjeldab tuntud saarlane Tene Laul (31) tänaseid tegemisi. «Küllus ja rahaenergia käivad käsikäes, sest need saabuvad ellu ühest ja samast energiaallikast – päikesepõimiku tšakrast.

Rahavoolu ligi kutsumiseks ja selle kaudu külluse aktiveerimiseks tuleb tervendada just kolmandat tšakrat, milleks ongi päikesepõimik,» selgitab Tene. Esmalt tuleb alati enda energiad auraväljas tööle seadistada, et üldse ellu saaksid saabuda võimalused, mille kaudu unistusi ja soove täide viia. Seda loomulikult ka siis, kui need on seotud maise energia tõstmise, rahavoolu ja üleüldise küllusega. Alusta esmalt energiatervendusega ja seejärel pane see kõik toimima.»

Töökus on oluline

Karma seaduse järgi on ülioluline järgida, et iga unistuse elluviimise juures on ka õige tegutsemine.