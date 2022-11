„Esimene tõde, mille vanaemalt õppisin, oli see, et kevaditi tuleb alati ära süüa esimesed nurmenukulehed ja noored männikasvud – ikka selleks, et terve ja reibas püsida,“ meenutab teadmanaine Anu Altmets oma teekonna algust. Lapselikust uudishimust on tänaseks saanud elutöö.