Tervendaja Ralf: „Kui ruune lihtsalt nalja pärast või teadmatusest luua või kasutada, võivad need kasu asemel palju kahju tuua.“

Ralf Neemsalu (63) on mees, kes veendunud, et eelkõige on inimene ise oma elu looja ning igaühel tuleb võtta vastutus selle eest, mis ta elus toimub. Ta on juba aastaid tegelenud enesearenguga ja abistanud ka teisi, kasutades selleks looduse tasakaalustavaid ning tervendavaid võimalusi, lisaks kristalle ja ruune. Mees annab abi ja nõu kõikidele, kes tema juurde tee leiavad ja on mingil põhjusel tupikusse jõudnud või soovivad vastuseid.

Ralfi töö põhineb harmoonia energial, mille toel aitab ta luua inimeste sisekosmoses tasakaalu vaimse ja füüsilise vahel. Ta on veendunud, et rahuseisundis on võimalik vabaneda negatiivsetest energiamustritest, mis takistavad elus edasi liikumist. Tähtsal kohal on tema töös ka isevalmistatud ruunid, mida ta kasutab vastuste saamiseks.

Igal ruunil oma tähendus

Ralf kasutab ruune peaaegu iga päev. Teades iga üksiku ruuni tähendust ja mõju ning olles teadlik kogu märgisüsteemist, on ta isevalmistatud ruunidega juba ammu üheks saanud ning need töötavad tema heaks.