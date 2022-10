Ennustaja Ene: "Minu ennustamise ajaloos on kaheksa inimest saanud loteriis peavõidu.“

Noorkuu soosib ennustamist: „Ütlen alati, et kui tahate, et teil ennustused kiiresti täide lähevad, tuleb tulla noore kuu ajal. Vahel vaatavad inimesed ise kuuseisu või küsivad, et kas on õige aeg tulla. Olen siis öelnud, et ootame noorkuu ära,“ kirjeldab Ene.