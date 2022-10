RÄÄGI VENE KEELES?! Miks ei saa seksuaalvägivalla ohvrid enam Tallinnas eestikeelset abi?

MTÜ Eesti SV Tugigrupid asutaja ja koordinaator Rita Holm rääkis 28. septembril Vikerraadio „Vikerhommiku“ saates, kuidas seksuaalvägivalda kogenud inimestele loodud tugigrupid ei saanud sellel aastal enam Tallinna linnalt rahastust. Seda põhjusel, et sotsiaalkindlustusamet (SKA) korraldab teenusepakkujate kaudu niisuguseid tugigruppe ise. Rahastuseta on aga Holmi sõnul keeruline jätkata, sest raske on paluda professionaalidel teha tasuta tööd.