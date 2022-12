Tiibeti pärimusmeditsiini terapeut Gert Silkin: mantraravi aitab nii pikaaegsete kui ka krooniliste terviseprobleemide korral

Mantraravi on üks tiibeti meditsiini müstilisemaid osi. Kindlat mantrat loetakse mitu korda ja puhutakse siis joogivee peale – vedel aine on meedium, mis viib mantra väe kehas kiiresti laiali. Sellist kiirust nagu tabletil sel mõistagi pole, aga ometi on sellest kasu nii pikaaegsete kui ka krooniliste terviseprobleemide korral. „Aga iga asja puhul mantraravi ei mõika, diagnoos peab olema õige,“ lisab Silkin.

Kuidas seda mõju ikkagi seletada? „Me koosneme suuresti veest ja teatud võnkega vesi mõjub meile,“ pakub Gert välja lääne teadustele toetuva selgituse. Sellest on tehtud uurimusigi: Masaru Emoto näiteks pildistas mikrovõtteid veekristallidest, millele oli palveid loetud; ka on uuritud sõnade mõju taimede kasvule.

Tulemused on veenvad nii mõnegi häda korral

Mantraravis kasutatakse nii sanskriti- kui ka tiibetikeelseid mantraid ning neid on mitut sorti. Ühed on vaimset abi osutavad mantrad, millest üks tuntumaid on armastuse ja kaastunde bodhisattva Avalokiteshvara mantra „Om Mani Padme Hung“. Teised mantrad koosnevad sõnadest, millel ei pruugi üldse olla tähendust: neis on oluline silpide võnge, vajalik resonants või mingite häälikute kordused, mida on raske vahel väljagi öelda.