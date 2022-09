MUUD EI JÄÄNUD ÜLE! Tubli ema tegi haruldase geeniveaga tütrele Karolinile kooli. Nüüd õpib seal juba kaheksa erivajadusega last

Et Monika võiks midagi sellist elus ette võtta, ei osanud ta ealeski aimata. Ei osanud nad ka abikaasa Taaviga (39) Karolini esimese nelja elukuu jooksul aimata, et midagi on valesti. Kuna beebi ei tahtnud aga keerama hakata ja hoidis käsi kramplikult rusikas, saatis perearst noored vanemad järeltulijaga füsioteraapiasse, võttis analüüsid ning suunas neuroloogi ja geneetiku konsultatsioonile.

Geneetikult saadud sõnum lõi vanematel jalad alt.