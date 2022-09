Depressioonist välja roninud Diana Klas aitab nüüd saatusekaaslasi: „Tean, kui raske on siis, kui pole kellegagi rääkida ja muret jagada.“

Diana igapäevaelu osaks on siiani antidepressandid, koguseid on ta küll vähendanud, aga päris loobuda pole neist suutnud. „Mulle tundub üsna tihti, et olen oma ema vanune,“ ütleb Diana muiates. Ometi nimetab sel suvel väikest juubelit tähistanud naine 2022 hellitavalt „depressioonist tõusmise aastaks“. Ta on hakanud käima, olema ja elama. „Ma ei uskunud murrangu võimalikkusesse, aga seda ma ju tegingi. Kolisin kokku sõpradega, elan teises kohas ja leidsin väljundi, mil moel aidata teisi ja iseennast. Tunnen, et mu elu on parem.“