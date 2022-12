Kingitus ärgu olgu mõtlematu: milline on nii kinkimise kui ka kingituse saamise energeetiline mõju?

Kinkimisel on andmisrõõm tihti isegi olulisem ja suurem kui saamisrõõm. Samas on tegureid, mida tuleb kingituste tegemisel ja saamisel silmas pidada, sest nende energeetiline toime ei pruugi alati positiivne olla.

Kingitud ese võib tuua nii kasu kui ka kahju

Südamest kingitud asi võib olla tugevama kaitsega kui mis tahes talisman, sest selles on peidus kinkija soov anda ja rõõmu teha. Sama kiiresti saab sellest aga ebaõnne magnet, kui kinkijaga tülli või lahku minna. Seepärast tuleb teadlikult suhtuda kõigisse kingitustesse, mis pole söödavad, joodavad või muul moel ära kulutatavad. Pärast tüli või lahkuminekut tuleks kingitud ese puhastada ja ümber laadida, kuigi see ei pruugi alati toimida. Parem on see ära kaotada, näiteks tänaval või metsas, kust sa seda enam otsida ei oska, või hoopis ära visata või hävitada. Selle võib ka edasi kinkida, kuigi seda ei peeta heaks kombeks, samuti ei saa kindel olla, et halb energia kingiga järgmisele inimesele kaasa ei lähe. Kui sõprus või suhe on aga püsiv ja tugev, tuleb kingitust hoida nagu kõige kallimat vara siin ilmas. Võib-olla tõi just see kingitus sulle oodatud palgatõusu või ammu soovitud unistuste kodu.