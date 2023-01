Nõid Ruth Pukman meenutab müstilist juhtumit: nii kui sõrmused kätte võtsin, tuli mu ette töökaaslase vanaema vaim

„Olen lapsest saadik olnud teistsugune,“ alustab Ruth Pukman (33) lugu sellest, kuidas tema elu on algusest peale olnud seotud pimeduse ja valguse maailmaga. „Kui siia maailma sündisin, rääkis ema mulle, et voodi kõrval seisis alati öösiti must vari, kes mind valvas. Sama vaim käis hiljem minuga kaasas terve minu noorukiea.“

Lapsena olid Ruthi päevad nagu igal teisel lapsel, kuid öösiti uinudes elas ta ühel hetkel hoopis haldjate maailmas. Tema jaoks oli see nii tavapärane, et ta ei osanud arvatagi, et teised siin ei ela ega käi. „Kui haldjate maailma kuidagigi saaks kirjeldada, siis võib-olla on see nagu animafilmides. Olen kindel, et inimesed, kes on need loonud, on seda lapsepõlves kogenud nagu minagi,“ jutustab Ruth.