AVESTA 29.09–5.10 | Praktilised õpetused igaks päevaks

Ilu ja tervise seisukohalt on sobiv aeg teha nahka kergelt stimuleerivat ja uute naharakkude kasvu edendavat iluhooldust. Praegu imenduvad kreemid paremini kui muul ajal. Samas tuleb nahahoolduses äärmusi vältida ja temaga õrnalt ümber käia. See on soodne aeg organismi tugevdamiseks ja toitvate ning taastavate protseduuride tegemiseks nii nahale, juustele, kui ka organismile terviklikult.

REEDEL kell 7.03 liigub Kuu Amburi tähemärki, kes valitseb maksa, puusi, vaagnapiirkonda ja verevarustussüsteemi. Energeetiline mõjutamine neis piirkondades on lubamatu, kuid ravimteed igati omal kohal.

PÜHAPÄEVAL kell 10.37 suundub Kuu Kaljukitse tähemärki, kes valitseb luustikku, nahka ja sapipõit. Sel ajal ära tee rasket füüsilist tööd ega harjutusi, millega oma luustikku liigselt koormad.

TEISIPÄEVAL kell 13.20 liigub Kuu Veevalaja tähemärki ja see märk muudab haavatavaks jalad ning liigesed. Aktiivselt töötavad: süda ja veresoonkond. Soodne aeg kõigiks veeprotseduurideks. Võib anda koormust südamele, veresoonkonnale. Üldse on kasulik füüsiline koormus.