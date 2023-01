Leesoja nõid Thule Lee: „Olen väga otsekohene, paljud kardavad mu juurde tulla, sest kardavad tõde.“

Thule Lee (50) on alati soovinud, et Leesojal paistaks kogu aeg päike. Paistabki! Teinekord on näha, kuidas vihmapilved hakkavad koonduma. Siis ta laulab päikese välja – valjult. Teeb päikeseringe õhku, võtab kokku oma hinged ja palub, et nad hoiaksid teatud aja vihma eemal. Alati peab ütlema kindla aja, kui kaua täpselt, sest loodusele ei või kaua vahele segada. „Tegelikult on see palju keerulisem, aga kõike ei saa välja rääkida, osa rituaale ja sõnu ei avalda ma kunagi. Need on minu väed, mis saladuseks peavad jääma,“ eelistab naine võimsama osa teadmistest endale jätta.