SUUKORV OHVRILE? Vandeadvokaat Karmen Turk soovitab: vastuhagi hirmus ei pea vaikima, vaid oma sõnumi paremini läbi mõtlema

Lähisuhtevägivalda üleelanud inimesel võib varem või hiljem tekkida soov enda loost rääkida, et nii oma hingemaailmaga rahu teha. Sel juhul peab aga silmas pidama närviliseks tegevat asjaolu, et siiras soov ei lõppeks kohtukutsega. Mil moel saab läbielatud õudustest rääkida nii, et ei kahjusta sellega iseennast, annab nõu vandeadvokaat Karmen Turk.