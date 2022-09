„OI, KUI SALEDAKS SA OLED JÄÄNUD!“ Kompliment kaalulanguse kohta võib mõjuda väga halvasti

Nii mõnigi on oma elu ajal kuulnud komplimente, mis puudutavad kaalulangust. Näiteks „Oi, kui ilus sa nüüd välja näed!“ või „Vau, milline figuur sul kogu aeg peidus on olnud!“ võivad tunduda justkui heasüdamlikud ja meeldivad, kuid tegelikkuses annavad nad edasi kahetise signaali. Kas kehakaaluga seotud komplimendid on ilmtingimata vajalikud? Miks võivad need olla väga valed?