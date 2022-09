VOLDEMAR KUSLAP SAAB 85! Tütar Marin ja pojapoeg Markus räägivad, milline mees on legendaarne laulja ja näitleja pereringis

„Isa on väga uhke oma suure pere üle, helistab pidevalt ja hoiab end kursis kõigi laste, lastelaste ning lastelastelaste tegemistega, annab nõu ja viskab nalja. Talle läheb väga korda, et tema kuuest lapselapsest kolm on ülikooli lõpetanud ja oma tee leidnud ning kolmel on ülikooliõpingud veel pooleli. Isa peab haridust ja haritust väga oluliseks,“ iseloomustab Voldemar Kuslapi tütar Marin oma isa. Pojapoeg aga imetleb üle kõike vanaisa galantsust!