Saatejuht Kerli Dello ootab oma ellu hea huumorimeelega härrat: "Aga kes see ikka tahab sellist naist, kes tikksaega mööda hoovi jookseb?"

Sellest kevadest elab Kerli (45) Tallinnast 80 kilomeetri kaugusel põldude vahel Märjamaa külje all. „Sättisin perekondlikel põhjustel oma elu maakoju,“ ütleb ta napilt. „Ma hea meelega elan seal. Pean lihtsalt töid väga planeerima, tänapäevaste kütusehindadega ei saa päris iga päev hommikul Tallinnasse ja õhtul tagasi sõita ...“

Oma kodukohta kutsub ta sõprade pandud nimega Dellolandiks, nii on kirjas ka majale kinnitatud sildil. „Delloland 2.0“ seetõttu, et see paik on tema eelmise, Lääne-Virumaal asunud maakodu mantlipärija.

Uue koha leidis Kerli mõni aasta tagasi kinnisvaraportaalist ja mäletab, et koos sõbraga kohale sõitnud, hakkas neile mõlemale silma, kui hästi olid põrandad valatud – garaažis, kuuris, ka grillimajas. Eks see saigi ostul otsustavaks.

Sõduriperre sündivad tomatid

Kerli ütleb, et talle meeldib maal elamise juures see, et „meelelahutusasutused ja poed ei asu nii lähedal – sa ei saa sinna nii palju oma energiat ja rahalist ressurssi kulutada. Ei lähe ikka õhtul poodi, kui kommiisu tuleb ...“