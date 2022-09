Kerli Dello ootab oma ellu hea huumorimeelega härrat: "Aga kes see ikka tahab sellist naist, kes tikksaega mööda hoovi jookseb?"

„On jah veidralt elevust tekitanud see kõik,“ kommenteerib Kerli Dello tõika, et ta on ETV ekraanil tagasi – „Maahommiku“ saatejuhina. Loobunud pole naine ka tööst kaitseväes, kus ta on ametis meediasõdurite instruktorina. Juttu tuleb sellestki ööst kolm aastat tagasi, kui Kerlist sai vanaema.