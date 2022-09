UUS SAADE RAADIOS | Tiina Jõgeda arutleb saatekülalistega, kuidas õnnelikumalt elada

Skeptikud küsivad, et kui muremülkas sumbata, kas siis üldse on teed õnneni? Kas sest on tõesti kasu, kui kuulata õpetusi raadiost või lugeda neid lehesabast?

Tiina räägib, et maailma populaarseim online-kursus on meili teel toimuv Yale’i ülikooli õnne ja heaolu kursus, millel on juba neli miljonit osalejat. „Õnnelikkust saab, peab ja tulebki õppida. Seda saab õpetada, kui inimene seda ise tahab. Aga see peab langema viljakale pinnasele,“ nendib ta.

Nii ta soovitabki kuulajatele – olge saadet jälgides avatud ja laske teadmised, raamatutarkused ja praktilised näpunäited läbi oma filtri. „Arvan küll, et õnnetu võiks saada saadet kuulates veidi õnnelikumaks,“ lausub saatejuht.