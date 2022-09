FÄNNAD SOOME MUUSEUME? Loe, miks on mõistlik hankida sealne muuseumikaart!

Paljuski on sellele kaasa aidanud Museokortti (ehk muuseumikaart), millega saab käia Soome muuseumides kogu aasta jooksul piiramatult. „Künnis tavaelu ja muuseumide vahel on muutunud oluliselt väiksemaks. Soomlased on saanud tänu muuseumikaardile aru, et muuseumis võib käia nagu raamatukogus või poes. Muuseum on osa igapäevaelust,“ tõdeb Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.