Eesti e-residentsus andis tšehhitarile võimaluse ehitada üles populaarne looduskosmeetika äri

Lucie on küll pärit Tšehhist, kuid veedab suurema osa oma ajast Lõuna-Euroopas. Nii tekkis ettevõtlikul naisel küsimus, kuhu asutada looduskosmeetika bränd Phaedra Botanicals. Pikalt erinevate ärimudelite ja riikide vahel valides kuulis ta oma Leedust pärit sõbralt Eesti e-residentsuse programmi kohta. Sellele järgnes põhjalik uurimistöö ning selgus, et programm täidab Lucie kaks põhivajadust: e-residendina saab ettevõtet juhtida ükskõik kust maailmas, aga ettevõtte asukohta saab endiselt olla Euroopas. E-residentsus on 2014. aastal loodud programm, mis annab välismaalastele võimaluse kasutada Eesti e-teenuseid ning asutada siin oma ettevõtte. Kuna mujal maailmas käib ettevõtte loomine ning igasugune asjaamine mööda konarlikku bürokraatiat, siis paari kliki ja digiallkirjaga ettevõtte loomine on e-residentide jaoks suur eelis. Nii saab tšehhitar luua rahvusvahelise ettevõtte ja Eesti saab vastutasuks maksutulu.