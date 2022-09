Üllatav avastus: testosteroon teeb sõbralikuks!

Mongoolia liivahiirtega tehtud katsed näitasid, et testosteroon võib ühes ja samas indiviidis tekitada lisaks agressiivsusele ka täiesti mitteseksuaalset sõbralikku käitumist. Uurimisrühma juht Aubrey Kelley ütles Science Dailyle, et meessuguhormooni sellist mõju pole varem täheldatud ega demonstreeritud. „See on üllatav, sest tavaliselt peaks testosteroon meie meelest suurendama seksuaalset käitumist ja agressiivsust. Kuid meie näitasime, et tal võivad olla palju nüansseeritumad mõjud, olenevalt sotsiaalsest kontekstist.“