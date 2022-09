AVESTA 22-28.09 | Praktilised õpetused igaks päevaks

Neljapäev, 22. september 2022

Päikese päev esindab terviklikkust, tervist, alkeemiat, muundumist ning inimhinge keerdkäike ja sügavusi. Sinu elus võib toimuda mitmeid muutusi, kui teadvustad endale oma terviklikkust ja kordumatust. Sestap tegele täna oma hingemaailmaga.

Kuutsükli 26. päeva tähis on kärnkonn, mis tähistab sellist tarkust, millest inimesel mingit kasu ei ole, kuna ta satub oma saavutustest liigsesse vaimustusse. Illusioonid segavad enesehinnangut. Vale enesehinnangut saame jälgida läbi selle, kuidas suhtuvad meisse täna teised inimesed.

PÄEVA MÄRGID.

Kui sinu kohal karjuvad või häälitsevad linnud (välja arvatud varesed) või puudutavad sind tiibadega, siis ennustab see tervist, abi, perekonna tugevnemist. Kui satud vihma kätte või saad juhuslikult märjaks, siis viitab see haigustest vabanemisele. Järelikult oled solvanud vete ja tervise valitsejat. Kui tänase ja homse päikesetõusu vahel nägid unes linde, siis saad varsti hea uudise. Kui nägid unes, et ujusid puhtas ja selges vees, siis on oodata õnne; kui sogases vees, siis on karta haigust. Kui nägid unes tuld, siis on karta pettust, ei tohi teha mõtlematuid samme.

