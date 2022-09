VAATA IMELISI FOTOSID! Ooperidiiva Helen Lokuta tähistas abikaasa Madisega hõbepulmi: me pole teineteisest tüdinenud, kirge ja intiimsust on meie suhtes palju!

Rahvusooper Estonia metsosopran Helen Lokuta ja tema ettevõtjast kaasa Madis tähistasid 6. septembril hõbepulmi. „Madis ütles mulle peetud tänukõnes, et ootab põnevusega, mis meil ees on, ega vaata üksnes heldinult tagasi. Me pole teineteisest tüdinenud, see on justkui uus algus,“ õhkab primadonna.