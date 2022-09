TORE TAASKOHTUMINE! Endine tipptennisist Maret Ani: minu jaoks on praegu kõige olulisem, et lapsed oleksid terved ja kasvaksid õnnelikeks inimesteks

„Viimase kahe aasta jooksul olen tennist mänginud ühe korra. Võtsin ennast kokku,“ ütleb Maret (40). Sel suvel oli tal see võimalus Kadrioru tennisekeskuses, oma esimeses treeningpaigas. „Minu esimese treeneri Aita Põldma kullafond sai kokku. Need, kellega koos väikesena trennis käisime. See pidi olema 30 aastat tagasi.“

Kas teistel oli Mareti vastu üldse võimalust? Eesti Maailmaliigasse viinud tennisist nendib tagasihoidlikult, et mäng ei toimunud punktide peale. „Mõtlesin, et võiksin isegi hakata niisama ja natukene jälle tennist toksima. Varem pole mul seda isu olnud.“

Lapsed ja trenn

2011. aasta augustis profitennisisti karjääri lõpetanud Maret tunnistab: „Mul ei tule nii hästi välja nagu vanasti. Ma ei suuda rahulduda sellega, et mängin kehvasti. Sellepärast käisin vahepeal sulgpalli harrastamas, see oli põnevam, ma polnud enda jaoks latti pannud.“