Feminist Nika Kalantar: „Soovitus oma aseksuaalsust ravida solvab mind. See meenutab aegu, mil naine pandi hullumajja, sest ta luges liiga palju.“

Kui homoseksuaalsust on aegade jooksul palju uuritud, siis aseksuaalsusele on siiani vähem keskendutud. Siiski pole aseksuaalsus inimkonna ajaloos mitte midagi enneolematut, ütleb tuntud feminist Nika Kalantar. „Mõned uurijad väidavad, et isegi Marilyn Monroe oli aseksuaalne. Nimelt väidab ta oma lõpetamata jäänud biograafias, et oli oma abikaasale truu, kuna teda seks üldse ei huvitanud.“