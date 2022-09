SÜGISE TRENDIKAIMAD KÜÜNED! Viis üllatavalt praktilist maniküüritrendi

Oled sa selleks valmis või mitte – sügis on käes! Kurvastada pole aga aega, sest enne uut küünehooldust on vaja teada, mis ikkagi moes on. Kas neooniga võib tänaval sammuda või peab maniküür olema eriti tume ja sünge? Vastuseks küsimustele vaata üle viis selle sügise kõige uhkemat küünetrendi.