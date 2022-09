LEONARDO KIUSATUSED: miks peagi 50aastaseks saav Hollywoodi täht jahib vaid noori supermodelle?

See on siililegi selge, et 47aastasel Hollywoodi tähel on oma kindel tüüp. See on naine, kellel on vanust alla 25 aasta. Jah, tõesti, filmistaar pole aastast 1999 mitte kunagi avalikult suhtes olnud vanema naisega. Kui ka veerandsajand peaks kukkuma, siis võib kuulda juba paari kuu pärast, kuidas suhe mõne imeilusa modelliga on taas läbi.