Näidenditest luuleni: Vikerraadio toimetaja Kaja Kärner räägib oma lemmikraamatutest

Iga kord, kui avan uue raamatu, tuleb meelde kes teab kust üles korjatud mõttetera: harva loeme raamatust seda, mis sinna on kirjutatud. Pigem loeme ikka iseennast: oma mõtteid, oma suhteid, oma luhtunud lootusi, igatsusi ja unistusi.

Ei söanda öelda, et toimetuse palvel välja valitud raamatud minu elukäiku tuntavalt mõjutanud oleksid, aga panin siia ritta raamatud, mida aeg-ajalt uuesti hääl meelel üle loen. Osalt sellepärast, et mind köidab sõnavalik või faabula, osalt tunde pärast, mida loetu tekitab. Ja põnev on uurida, kas uuesti ülelugemine näiteks pärast kümneaastast pausi tekitab samu mõtteid-tundeid ning ütleb midagi mu enda kohta. Harva olen pettuma pidanud: mis on meeldinud varem, seda hindan ka nüüd.