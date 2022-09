Ekspoliitik Evelyn Sepast sai 50aastaselt diplomeeritud aednik: "Päevapoliitikat jälgin vaid vähesel määral."

On augusti viimane nädalavahetus. Ilmataat kostitab kuuma ja päikesega ning Suuremõisa lossi aias, kus asub Hiiumaa ametikool, jagub veel küllaldaselt õitsvat lilleilu. Keset lopsakaid peenraid ning mööda lossiaia salasoppe tipib türkiissinises õhulises kleidis Evelyn Sepp (50), käes suured kotid hea-paremaga kursusekaaslastele, ja seletab agaralt teda ümbritsevate daamidega.

See ongi teistmoodi aktus, sest siin pole verinoored, vaid küpses eas õppurid, kes teadlikult endale õpivad. Seepärast on ka pidulik aktus ja sellele järgnenud koosviibimine palju emotsionaalsem, sest kahe aasta jooksul on kursus väga ühte põimunud.