Täna 85 saav näitlejanna Meeli Sööt: „Minu meelest on elu olnud hirrrmus pikk.“

Kui augusti viimasel pühapäeval näidati teleteatris Adolf Šapiro kunagist kuulsat lavastust „Kolm õde“, vaatas ka Meeli seda. Küll mitte päris lõpuni. „Kõik toonased emotsioonid tulid meelde. Päris imelik, sada aastat ju möödas, aga mul on tekst siiani meeles. Tundsin, et võiksin praegugi minna ja mängida ...“

Kohe avastseenis seisavad õed kõrvuti laval. Ita Everi Mašal on seljas must, Mari Lille Irinal valge ja Meelil Olgana sinine kleit. Need ju trikoloori värvid! Telelavastus võeti linti 1981. aastal.

Meeli imestab: „Mina ise ei seostanud sinimustvalgega, ei tulnud selle peale. Praegu teie käest kuulen ...“ Kuid üks mis kindel, „Kolm õde“ oli üks tema lemmiklavastusi.