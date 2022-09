Tõnu Kilgase tütar Ellen alustas telekarjääri: „Kuigi pean end pigem teatrilapseks, ei värise mul ka kaamera ees lõug, jalg ega käsi!“

Aegade jooksul on Ellen (34) end mitmekülgse naisena erinevatel aladel proovile pannud. Ülikoolis rekreatsioonikorraldust õppinud naine on tegutsenud suures meediaettevõttes välireklaamide alal, mänginud reklaamides, teatrietendustes, seriaalides-filmides, olnud suure kinnisvarafirma juhiabi, teinud müügitööd, juhtinud projekte ja tegutsenud lasteaias liikumisõpetajana. Suurte auditooriumide ees on ta esinenud ka fitnessiga seotud üritustel. Nüüd saab Ellen oma CV-sse julgelt veel ühe ala lisada.